Inter, Max Pezzali: “Le finali sono una questione di concentrazione”

“Non sarò allo stadio stasera, non credo di arrivare neanche a casa in tempo per vederla, ma credo possa essere un modo scaramantico non vederla“. Queste le parole di Max Pezzali a LaPresse, in vista della finale di Coppa Itala di stasera all’Olimpico tra la ‘sua’ Inter e la Fiorentina. In vista della finale di Champions contro il Manchester City, l’ex leader degli 883 commenta: “All’andata della semifinale ero sul palco, quindi non l’ho vista e ha portato bene, magari non vederla stasera porterà altrettanto bene. I ragazzi dell’Inter sanno quello che devono fare, sanno che non si può sbagliare nulla da qui in poi. Bisogna mantenere la calma e la concentrazione, è tutta una questione di concentrazione”.