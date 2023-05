Barcellona, risoluzione di contratto per Jordi Alba: è addio

Jordi Alba lascia il Barcellona dopo undici anni, a comunicato la società tramite nota ufficiale. L’esterno e il club hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto in scadenza nel 2024. Il suo addio permetterà alla società blaugrana di abbassare il monte ingaggi liberando spazio per nuovi arrivi. Come quello di Roberto Firmino, dopo l’addio al Liverpool. Il 31enne brasiliano si sarebbe offerto ai blaugrana dicendosi pronto a venire incontro alle esigenze economiche del club. Il Barcellona però starebbe prendendo del tempo per valutare la candidatura, visto che l’opzione primaria per l’attacco sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang, in rotta col Chelsea. Solo se saltasse questa opzione si virerebbe su Firmino che, aspettando notizie dal Camp Nou, per il momento ha messo in stand-by le altre squadre interessate, fra cui anche l’Inter.