Sabatini: “Luis Enrique al Napoli? Riuscirebbe a trovare una quadra”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma ai tempi di Luis Enrique, ha parlato a CalcioNapoli24.it. “Come lo vedrei sulla panchina del Napoli? E’ un uomo molto rispettoso dei ruoli, penso che troverebbe una quadra per andare di pari passo col presidente. Luis è un fenomeno, tanti allenatori sono forti ma difficilmente si potrà sostituire la profondità di lavoro messa da Spalletti nello spogliatoio. De Laurentiis però in questi anni ha saputo dimostrare di risolvere bene i problemi, per essere realisti però replicare ciò che ha fatto Spalletti sarà una grande impresa, a prescindere da chi sarà il sostituto”.

Poi ha proseguito: “Napoli è una scelta importante per qualsiasi allenatore. Noi siamo reduci dalla conduzione Spalletti che ha portato ad un titolo vinto trionfalmente, ad onor del vero va detto che è sempre difficile ripetersi, basta guardare il Milan quest’anno. Luis sarebbe capace di proporre un 85% di possesso palla e bisogna avere giocatori che sappiano palleggiare e giocare la palla. Ed è una cosa che ha fatto anche il Napoli quest’anno”.