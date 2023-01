Inter, Marotta: “Tornare alla Juventus? Sto bene qui. Sogno di entrare in politica”

“Sono contento del percorso fatto. All’Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, in un’intervista al Corriere della Sera in cui è stato punzecchiato su un possibile ritorno alla Juventus: “I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro. Per un dirigente che arriva dalla provincia, le grandi squadre, come la Juventus prima e l’Inter ora, rappresentano la realizzazione del sogno di bambino”.

Quindi una rivelazione su un suo possibile approdo in politica nei prossimi anni: “Nella vita bisogna sempre avere un sogno nel cassetto e il mio è quello di accedervi da tecnico, senza tessera di partito, per offrire il mio apporto in termini di competenza ed esperienza”.