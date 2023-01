Giornata della Memoria, Unar e Lega Serie A si uniscono nel ricordo delle vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, l’Unar – l’Ufficio Antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – e la Lega Serie A si uniranno insieme nel ricordo delle vittime dell’Olocausto. Nelle grafiche televisive in onda prima di ogni partita della 20esima giornata di campionato, sarà infatti presente il claim ‘#NoiRicordiamo‘.

“Il calcio ha una notevole valenza sociale ed è fondamentale che contribuisca a ricordare e tramandare alle nuove generazioni il ricordo di questa tragedia. L’obiettivo dell’accordo con il Ministero dell’Istruzione è quello di diffondere tra i ragazzi un messaggio importante” ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

Mattia Peradotto, direttore generale dell’Unar, ha invece affermato: “Tenere viva la memoria di questa giornata è un’occasione per riflettere sulle cause del passato ma anche attivarsi per far sì che non si possa ripetersi la più indicibile barbarie dell’umanità. Penso che salvaguardia di questa memoria rappresenti un preciso dovere di ogni istituzione, specialmente nei riguardi delle nuove generazioni“. La Serie A si impegnerà inoltre a sensibilizzare sul team tramite i propri canali social.