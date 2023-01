Parigi 2024, il Cio apre agli atleti russi e bielorussi: l’Ucraina minaccia il boicottaggio

Se gli atleti russi e bielorussi dovessero essere autorizzati a gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Ucraina è pronta al boicottaggio. Ad annunciarlo al Comitato olimpico internazionale (Cio) è stato il ministro dello sport ucraino Vadym Gutzeit: “Con i rappresentanti dei paesi terroristi è impossibile trovare un accordo. Finché ci sarà la guerra in Ucraina, atleti russi e bielorussi non dovrebbero poter partecipare alle competizioni neppure sotto bandiera neutrale“. L’uomo ha poi lanciato un appello al resto del mondo: “Mi auguro che le persone abbiano fatto attenzione e che non si debba ricorrere a mezzi estremi“. La promessa del boicottaggio è maturata dopo l’apertura del Cio agli atleti della Russia e Bielorussia. Questi ultimi potranno infatti competere ai Giochi Olimpici qualora rispettassero una serie di condizioni, tra cui niente inno, colori né alcuna identificazione con i loro paesi.