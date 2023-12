Inter, Marotta: “Sostituto di Cuadrado? Non possiamo fare investimenti pesanti, ma troveremo soluzione giusta”

“Mercato? Per quanto riguarda i nostri siamo orgogliosi nel dire che tanti giocatori vogliono prolungare la loro permanenza, questa è una grande soddisfazione e grandi problemi non né abbiamo. Arriveremo a chiudere i rinnovi senza grande ansia e con calma, concentrandoci sui prossimi impegni”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediato pre partita di Inter-Lecce, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sul sostituto di Cuadrado: “Con Ausilio e Baccin stiamo verificando cosa ci può regalare il mercato, è un ruolo che vogliamo puntellare – ha proseguito Marotta ai microfoni di Sky Sport – Come l’assenza di Cuadrado ci porta nella condizione di trovare un sostituto è normale che come Inter, come club di questa levatura, non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Siamo nel mercato di riparazione e non sempre ci sono delle situazioni vantaggiose, ma sono ottimista che troveremo la soluzione giusta. Non possiamo fare investimenti pesanti, non vogliamo illudere nessuno”

Oggi l’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez dopo ottantanove partite di seguito: “Lo stimo tantissimo, sia come calciatore che uomo. Merita di essere citato come uno dei migliori d’Europa, ma sarebbe riduttivo immaginare che una squadra come l’Inter possa dipendere da un solo giocatore. Quando giochiamo contro il Lecce e anche con altre squadre dobbiamo puntare alla vittoria anche senza di lui, la sua assenza è una motivazione in più”, ha chiosato.