Como, Fabregas dice addio: “Contento per il percorso fatto. Mi è piaciuto allenare”

E’ stata l’ultima partita di Cesc Fabregas come allenatore del Como, quella pareggiata in extremis contro il Palermo. Il tecnico spagnolo è subentrato a Longo, ma dopo la partita contro i sicialiani dovrà lasciare la panchina, vista la scadenza della deroga per quale stava allenando e che aveva un limite massimo di durata di 30 giorni.

Queste le parole di Fabregas dopo il pareggio con il Palermo a Sky Sport: “Sono contento per questo, 11 punti non sono un brutto risultato ma io avrei voluto fare ancora meglio perché avevamo i mezzi per farlo. Ma per essere la mia prima esperienza in carriera sono contento, e mi è piaciuto fare l’allenatore, sono cresciuto molto e mi piacerebbe portare avanti questa esperienza“.