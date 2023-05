Internazionali d’Italia 2023: Cecchinato al secondo turno, battuto in due set McDonald

La prima vittoria azzurra di giornata agli Internazionali BNL d’Italia 2023 è targata Marco Cecchinato. Nella bolgia del Pietrangeli, il tennista italiano ha sconfitto con il punteggio di 6-3 7-5 lo statunitense Mackenzie McDonald e si è qualificato per il secondo turno. Successo prestigioso per Cecchinato, che ha fatto il bello e il cattivo tempo – soprattutto nel secondo set – ma nel complesso è stato più bravo dell’avversario e ha avuto la meglio dopo 1h36′.

CRONACA – Nel primo set è accaduto tutto nei giochi iniziali, con tre break consecutivi seguiti poi da turni di servizio a senso unico, che hanno determinato il 6-3 finale. Nella seconda frazione, invece, Marco si è portato avanti di un break, venendo però rimontato dall’avversario e trovandosi in seguito costretto ad annullare due set point sul 4-5. Da quel momento in poi, però, la situazione si è capovolta e l’azzurro si è imposto in volata per 7-5, grazie al break decisivo nell’undicesimo game. Al prossimo turno, Cecchinato troverà lo spagnolo Bautista Agut, testa di serie numero 21, contro cui è sotto 2-0 nei precedenti.