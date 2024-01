Inter, Marotta: “Polemiche? Oggi siamo la lepre che deve schivare le fucilate dei cacciatori”

“Al termine del girone d’andata è giusto fare il punto, riconoscendo i meriti dell’Inter, di essere primi meritatamente per una cultura del lavoro applicata in modo intenso, per un lavoro di società e giocatori e per i meriti della nostra tifoseria. Le statistiche aiutano a valutare oggettivamente i fatti. Siamo autorevolmente in testa alla classifica”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, rispondendo ai cronisti presenti presso l’Assemblea di Serie A. A chi gli chiede se c’è stato un eccesso di toni nel commentare l’episodio del fallo di Bastoni in occasione del gol di Frattesi col Verona, Marotta aggiunge: “Sono nel calcio da 40 anni e ogni anno vengono esaminati episodi a favore di una o un’altra società. Oggi c’è il var e si continua a far polemica. Noi oggi siamo la lepre e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei cacciatori”.