Dakar 2024, Moraes si aggiudica la terza tappa. Successo di Quintanilla tra le moto

Va a Lucas Moraes la terza tappa della Dakar 2024. Il brasiliano, alla guida della sua Toyota, ha chiuso i 438 chilometri di speciale fra Al Duwadimi e Al Salamiya precedendo di appena nove secondi Mattias Ekstroem con la sua Audi. Più staccato, in terza posizione, il saudita Yazeed Al-Rajhi a 1’09”. Quest’ultimo si prende la leadership della classifica generale, riuscendo a scavalcare Carlos Sainz, oggi sesto a 3’29” e ora a 29 secondi dal nuovo leader. In terza posizione troviamo Ekstroem a +8’26”, poi Moraes a +9’17” e in quinta Nasser Al-Attiyah a oltre 10 minuti di distacco.

Tra le moto il successo odierno è andato alla Honda di Pablo Quintanilla, che ha preceduto Joan Barreda a 1’38” e Kevin Benavides a 1’46”. Quinto posto per Ross Branch (Hero), che allunga nella generale e ha ora 4’11” di vantaggio su Cornejo (Honda), mentre terzo a +5’08” è Ricky Brabec (Honda), che riesce a guadagnare qualcosa, davanti a Quintanilla a +11’16”. Costretto invece al ritiro per un problema meccanico Sam Sunderland, vincitore delle edizioni 2017 e 2022. Domani la quarta tappa, con 299 chilometri cronometrati fra Al Salamiya e Al Hofuf.