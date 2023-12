Inter-Lecce, Rocchi: “Su tocco di braccio di Carlos Augusto giusto non concedere il rigore”

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto a Open VAR, speciale settimanale di Dazn per analizzare gli episodi più discussi del weekend, riguardo il rigore non dato al Lecce sul tocco di braccio di Carlos Augusto: “Il fallo di mano si analizza in modo soggettivo. E’ il fallo più difficile da analizzare per gli arbitri. Non è facile giudicare in modo uniforme ogni intervento di braccio in area. Alcuni possono essere rigore e altri no. Il tocco di Carlos Augusto c’è, ma è stato giusto non assegnare il rigore. Il braccio non era abbastanza staccato dal corpo”.