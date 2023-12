Milan, Tomori out un mese: lesione mio-tendinea del bicipite femorale

L’emergenza infortuni del Milan non si ferma. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore inglese, Fikayo Tomori hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Lo comunica il club rossonero in una nota. Almeno un mese di stop per il centrale che dovrebbe saltare gli impegni con Sassuolo, Cagliari, Empoli e Roma. Un infortunio (peraltro della stessa natura, seppur di grado inferiore, a quello di Malick Thiaw) che aggrava ulteriormente la situazione del reparto arretrato di Stefano Pioli che al momento ha a disposizione Simic e Kjaer come centrali di ruolo. L’unica assenza in questa stagione di Tomori è stata nel derby perso 5-1 contro l’Inter. In quel caso il giocatore era squalificato.