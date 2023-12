Pescara, Zeman insoddisfatto dopo il pareggio con la Fermana: “La squadra non mi piaciuta, ha giocato male”

Il Pescara pareggia con la Fermana per 1-1 e il tecnico Zdenek Zeman non è soddisfatto dal lavoro dei suoi: “La squadra non mi è piaciuta, non ha sviluppato il gioco con raziocinio. I ragazzi sono stati troppo leziosi ed era normale andare a sbattere contro il muro eretto dai nostri avversari. Forse pensavamo di essere già in vacanza. Abbiamo sbagliato noi e anche l’arbitro ha commesso un errore. La rimessa era nostra, invece è stata assegnata alla Fermana e nel prosieguo dell’azione c’è stato il pareggio. In ogni caso me la prendo soprattutto con la mia squadra che ha giocato male”.