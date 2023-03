Basket, Serie A2 2022/2023: Cremona batte Trapani e aggancia la vetta, Forlì è inarrestabile

Nella ventiquattresima giornata del campionato di basket di Serie A2 2022/2023 Forlì passa in casa di Chiusi per 70-73, mentre Ravenna e Baltur Cento si sbarazzano rispettivamente di Mantova (69-72) e San Severo (60-77). Dominio totale per Agrigento, che si sbarazza di Assigeco Piacenza mediante un roboante punteggio di 101-85. Successi anche per Torino e Pistoia, che battono Rieti (80-85) e Chieti (59-76). La Vanoli Cremona espugna Trapani con un agevole 64-78, mentre Monferrato rifila un netto 81-72 a Treviglio. I chiusura di giornata arrivano anche le affermazioni di Rimini ed Udine, che hanno la meglio nei confronti di Nardo (86-78) e Cividale (73-66). Forlì, dunque, resta al comando della classifica del gruppo rosso con 40 davanti a Pistoia e Baltur Cento, mentre nel girone verde Cremona aggancia Cantù in vetta alla graduatoria con 36 punti.