Inter-Lazio: maglia nerazzurra senza lo sponsor (FOTO)

Una partita importante dentro e fuori dal campo. L’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, una partita che vale tantissimo in ottica quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League. Ma è anche la prima partita senza Digitalbits sulle maglie di Romelu Lukaku e compagni: i nerazzurri hanno infatti interrotto la collaborazione per i mancati pagamenti. E dunque, in attesa di una nuova partnership, oggi l’Inter scenderà in campo senza sponsor sulla maglia. Un tuffo nel passato.