Champions League africana: disordini a Casablanca, morta tifosa 29enne del Raja

In seguito ai disordini fuori dallo stadio di Casablanca prima del match della Champions League africana tra Raja e Al Ahly, una donna marocchina ha perso la vita a causa di un malore. “Una tifosa di 29 anni della squadra del Raja Casablanca è morta mentre si trovava nei pressi del complesso sportivo Mohammed V“, ha comunicato la prefettura di Casablanca.

Sono attualmente in corso le indagini per far luce sull’accaduto ma – da quanto si apprende – alla base del caos ci sarebbero stati dei problemi relativi alle procedure d’accesso all’impianto. Parecchi tifosi senza biglietto hanno infatti tentato di entrare allo stadio, mentre tanti tifosi che il ticket lo possedevano non hanno potuto accedervi poiché lo stadio si era ormai riempito. Alcuni siti locali riportano inoltre di scontri tra tifosi e polizia in occasione del match tra Esperance Tunisi e JS Kabylie.