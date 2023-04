Napoli, tifosi a piedi allo stadio in due cortei: installata una bandiera da record a Porta Capuana

In occasione della partita tra Napoli e Salernitana, i tifosi partenopei hanno approfittato della decisione del Comune di rendere pedonale gran parte della città e si recheranno allo stadio a piedi divisi in due cortei. Uno della curva A con partenza da Piazza Dante fino a Montesanto. L’altro dei Fedayn della curva B con partenza dall’Arenaccia fino a Garibaldi, poi metropolitana per il Maradona. In città è stata inoltre installata un’enorme bandiera da record tra le due torri di Porta Capuana in cui è l’intera squadra del Napoli è riprodotta a grandezza naturale. Inizia ad accendersi l’atmosfera nel capoluogo campano in quella che si preannuncia una giornata indimenticabile.