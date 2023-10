Inter, La Russa parla da azionista: “Nessun segnale di un disimpegno di Zhang”

Presidente del Senato, ma anche tifoso e azionista (10.000 quote) dell’Inter. Ignazio La Russa era presente all’assemblea dei soci che ha approvato il bilancio e si è espresso sulla situazione del club nerazzurro: “Non c’è nessuna indicazione di un possibile disimpegno della proprietà Suning nell’Inter. La famiglia Zhang è stata accolta con diffidenza ma ha dimostrato di essere una presidenza appassionata, non possiamo essere per forza nazionalisti. Il giovane presidente ha fatto vedere di essere innamorato dei colori sociali. Non ci sono segnali di abbandono, di uscita e per me è un fatto positivo. I nostri sogni sono in buone mani”.

Poi sullo stadio aggiunge: “Continuo a dire che restare da soli a San Siro è l’idea che mi piace di più. È tutto in itinere, dipende dai tempi: se l’Inter volesse ristrutturare San Siro ma il Milan non va via fino al 2028, come fai a cominciare i lavori? Insomma, sono sempre i cugini che ci mettono i bastoni tra le ruote”, conclude con una battuta.