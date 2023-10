Wta Elite Trophy Zhuhai 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 27 ottobre

Il programma di venerdì 27 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del Wta Elite Trophy di Zhuhai 2023. Ultima giornata di round robin prima di dare spazio alle semifinali in programma sabato: Beatriz Haddad Maia sfida Caroline Garcia. A seguire Samsonova contro Kudermetova in un debry russo e infine Ostapenko e l’idolo locale Qinwen Zheng si contendono un posto al turno successivo.

HUAFA CENTER COURT

Ore 07:00 – (2)Kato/Sutjiadi vs (3) Eikeri/Kichenok

a seguire – (8) Haddad Maia vs (9) Garcia

a seguire – (4) Samsonova vs (5) Kudermetova

a seguire – (3) Ostapenko vs (7) Zheng