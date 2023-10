Wta Elite Trophy 2023, Kasatkina vince ma riceve comunque insulti: “Situazione fuori controllo”

Ormai, purtroppo, ci siamo rapidamente abituati a leggere insulti quotidianamente sui social nei confronti di atleti di vari sport. I tennisti, spesso per questioni relative al betting, sono senza dubbio tra i più coinvolti. Innumerevoli coloro che hanno denunciato minacce e quant’altro dopo una sconfitta. Ma anche quando si vince non si è immuni, a quanto pare. Lo dimostra l’ultimo post di Daria Kasatkina, che questa mattina si è qualificata per le semifinali del WTA Elite Trophy di Zhuhai. Anche l’essersi aggiudicata l’incontro non le è bastato ad evitare di ricevere qualche cattivo augurio.

I won btw. This shit is completely out of control pic.twitter.com/QEvJRfzoFV — Daria Kasatkina (@DKasatkina) October 26, 2023