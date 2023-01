Udinese, sirene inglesi per Becao: sul difensore c’è l’Everton

Rodrigo Becao potrebbe essere un obiettivo di mercato dell’Everton in queste ultime ore della sessione invernale. La squadra inglese infatti ha messo nel mirino il difensore dell’Udinese, con il nuovo allenatore Sean Dyche che ha avanzato le prime richieste. Nello specifico, l’interesse per Becao potrebbe farsi davvero concreto qualora l’Everton finalizzasse la cessione al West Ham di Michael Keane. Secondo il “Mail”, i Toffees starebbero cercando di muoversi anche in attacco dopo la cessione di Gordon al Newcastle.