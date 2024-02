F1, Mondiale 2024: cambia il format Sprint. Le Power Unit diventano 4 per pilota

Si è riunita quest’oggi la F1 Commission, che ha preso decisioni in vista del Mondiale 2024 che prenderà il via tra circa un mese. Il primo importante cambiamento riguarda ancora il formato della Sprint: al venerdì si disputeranno una prima sessione di prove libere e poi le qualifiche della sprint shootout; cambia il sabato, con in mattinata la sprint race e nel pomeriggio le qualifiche in vista del GP che rimane ovviamente alla domenica. Ricordiamo che sono sei le sprint in programma: Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, San Paolo e Lusail. Altra importante notizia riguarda le Power Unit, che tornano a quattro per pilota nel corso della stagione. Infine, si è discusso anche del DRS: l’attivazione in gara è anticipata a un giro, anziché a due giri dopo l’inizio della corsa o a seguito di una ripartenza dopo un periodo di Safety Car.