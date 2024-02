Inter-Juventus, Gatti: “Partita sentitissima ma non decisiva. Lautaro e Thuram difficili da marcare”

Federico Gatti ha parlato alla vigilia di Inter-Juventus, rivelando le sue sensazioni al canale ufficiale della Lega Serie A. Il difensore bianconero non nasconde le difficoltà di giocare con una maglia così pesante: “Qui senti una pressione che non hai quando giochi per le altre squadre, è difficile da spiegare ma adesso vivo le partite in un altro modo – spiega – Con l’Inter sarà una partita sentitissima e bellissima, in uno degli stadi più belli d’Europa come San Siro. Non sarà decisiva però, ci sono ancora troppi punti in palio.” Sugli avversari nerazzurri, Gatti ammette le difficoltà che la Juventus potrà incontrare: “L’Inter è una squadra solida, in attacco può contare su Lautaro e Thuram che si completano a vicenda e sono difficili da marcare. Noi però vogliamo arrivare più in alto possibile, pur restando con i piedi per terra.”