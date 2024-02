Formazioni ufficiali Udinese-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese-Monza, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Mette in palio punti pesanti la delicata sfida di scena in Friuli, dove si affrontano un Monza rinato grazie al successo contro il Sassuolo e un Udinese a caccia di punti dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Bianconeri favoriti secondo i bookmakers, ma guai a sottovalutare gli avversari. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE: Okoye, Perez, Giannetti, Kristensen, Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Zemura, Thauvin, Lucca

MONZA: Di Gregorio, D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Birindelli, Bondo, Pessina, Ciurria, Colpani, Mota, Djuric