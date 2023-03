Lazio-Roma, lite Mourinho-Lotito negli spogliatoi: “Che ti guardi?”, “Che guardi te, chi sei?”

Nervi tesi negli spogliatoi al termine del derby della Capitale Lazio-Roma, vinto dai biancocelesti per 1-0. I protagonisti della lite sono stati José Mourinho e Claudio Lotito, che non se le sono mandate a dire. “Che ti guardi?“, ha detto il portoghese a Lotito. Il patron della Lazio ha replicato: “Che guardi te, io sono il presidente della Lazio. Tu chi sei? Sei anche squalificato, qui non ci potresti stare“.

Il battibecco ha poi coinvolto altre persone, tra cui Tiago Pinto, e non è escluso che possano essere presi ulteriori provvedimenti non appena verrà reso noto l’esito dei referti degli ispettori federali. Su una cosa non ci sono dubbi: il derby Lazio-Roma è durato ben più di 90 minuti più recupero.