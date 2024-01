Inter, Inzaghi può sorridere: Lautaro e Dimarco disponibili per il Verona

Buone notizie in casa Inter, che per la gara contro il Verona recupera Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Oggi i due si sono allenati in gruppo, dopo che nella sessione di ieri avevano svolto un lavoro differenziato a buon ritmo. Il tecnico Simone Inzaghi deciderà dunque se schierarli dal primo minuto e se inserirli a partita in corso per far ritrovare minuti nelle gambe a entrambi. Il terzino e l’attaccante hanno saltato le ultime partite del 2023 a causa di problemi muscolari e ora con il loro rientro la rosa dei nerazzurri torna ad essere profonda, con il solo Cuadrado ancora assente.