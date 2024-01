Milan, Ibrahimovic è tornato a Milanello: assisterà all’allenamento

L’advisor di Red Bird, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. L’ex campione svedese ha raggiunto la squadra nel centro sportivo dopo il viaggio già programmato per precedenti impegni negli Stati Uniti. Dopo aver sentito Stefano Pioli nei giorni scorsi, Ibra assisterà alla seduta di oggi in vista della sfida di domenica contro l’Empoli. Un solo risultato a disposizione per i rossoneri che devono vincere per trovare continuità e scacciare forse definitivamente la crisi di risultati. Per la partita contro la Roma (14 gennaio), inoltre, è atteso il ritorno a San Siro di Gerry Cardinale.