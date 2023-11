Inter: Inzaghi premiato come “Coach of the Month” del mese di ottobre

Il prossimo 12 novembre, nel pre-partita della sfida casalinga contro il Frosinone, Simone Inzaghi sarà premiato col premio di “Coach of the Month” per esser stato eletto miglior allenatore del mese di ottobre. Ad attribuire tale riconoscimento al tecnico nerazzurro, é stata una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno tenuto conto di alcuni criteri nel lasso di tempo tra la 7^ma e la 10^ma giornata di campionato.

L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così la vittoria del premio dell’allenatore piacentino: “L’Inter è una squadra che esprime a pieno le idee tattiche del suo allenatore. Gioca un calcio bello e concreto. Questo gli ha permesso di essere in testa alla classifica ed essere migliore attacco e miglior difesa dopo le prime 10 giornate”.