Chiringuito: “Mbappè vestirà la maglia numero 10 del Real Madrid”

Kylian Mbappè nella prossima stagione indosserà la maglia numero 10 del Real Madrid. Ne è sicuro l’ex portiere Francisco Buyo, intervenuto come ospite nel programma Chiringuito. Secondo quanto riportato nel programma spagnolo, i Blancos avrebbero già l’accordo per il fuoriclasse del Psg che da gennaio sarà libero di accordarsi con altri club. E per Mbappè sarebbe pronta la maglia più ambita.

🚨 LO DICE @Francisco_Buyo, el que MEJOR CONOCE a AL-KHELAIFI. 🚨 🐢 "La próxima temporada, Mbappé llevará el '10' del Real Madrid". 📺 #ChiringuitoMbappe 📺 pic.twitter.com/ULNEgul3Ku — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2023