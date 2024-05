Inter, Inzaghi: “Fatto tanto in tre anni, ma vogliamo migliorarci. Stiamo parlando con la società”

“L’ho definito lo scudetto della gioia perchè sappiamo di aver fatto felici milioni di tifosi interisti che aspettavano da tanto tempo questa seconda stella, per noi è un grandissimo orgoglio”. A Bologna per ricevere il premio Bulgarelli come miglior allenatore della serie A 2023-24, Simone Inzaghi si gode ancora la vittoria del campionato. “Ho dei ragazzi a cui piace giocare a calcio, affrontare le difficoltà delle partite, e non vale solo per questa stagione – sottolinea il tecnico nerazzurro – E’ da tre anni che l’Inter gioca con un determinato modulo, con determinati principi che ci hanno permesso di vincere sei titoli e fare una finale di Champions. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto ed è giusto godercelo”. Ma Inzaghi sa che nel calcio non ci si può fermare. “Bisogna guardare avanti, sappiamo quello che abbiamo fatto in questi tre anni, abbiamo vinto tanto ma vogliamo migliorarci – chiosa – Con la società stiamo parlando di questo e speriamo di regalare altre vittorie ai nostri tifosi”