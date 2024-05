Tiro con l’arco, preolimpico Essen: Nespoli out ai quarti di finale, niente pass olimpico

Il preolimpico di tiro con l’arco si chiude con un nulla di fatto per i colori italiani. Mauro Nespoli, infatti, è stato eliminato ai quarti di finale del torneo maschile valevole come evento continentale di qualificazione olimpica alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Una brutta notizia per tutto il movimento azzurro che, al maschile, è ancora rimasto a secco (mentre al femminile è stato già strappato un pass a cinque cerchi).

Il vice campione olimpico in carica è stato sconfitto ai quarti di finale dall’ucraino Mykhailo Usach per 6-4. Dopo aver pareggiato 27-27 la prima volée, il 36enne di Voghera è passato in vantaggio aggiudicandosi un lottatissimo secondo set per 28-27 e pareggiando nuovamente il terzo 28-28, prima però subire la rimonta dell’ucraino perdendo gli ultimi due parziali 28-27 e 29-28.