Inter, Inzaghi: “C’è grande rammarico, sconfitta che ci rallenta”

Simone Inzaghi ha parlato nel post partita della sfida contro il Napoli, persa per 3-1. “C’è grande rammarico, avevamo fatto la partita nel primo tempo, senza concedere troppo. Sicuramente nel secondo tempo sapevo che avremmo avuto più spazi, ma purtroppo abbiamo concesso un ingenuità nell’espulsione. Giocare in dieci contro il Napoli non è facile, avevamo trovato il gol del pareggio, poi l’Eurogol di Di Lorenzo…Ovviamente questa partita ci ha rallentato, ma non ci perdiamo d’animo”.

“C’è delusione perché venivamo da otto vittorie. Del futuro ne abbiamo parlato poco, ma la fiducia della società mi rende orgoglioso. Per adesso dobbiamo concentrarci per le partite che restano. Abbiamo avuto un. calendario fitto, i ragazzi che ho chiamato in causa oggi sono stati bravissimi comunque. City? Sappiamo che è nelle 2/3 squadre più forti d’Europa, proveremo a giocarci la nostra finale”, ha concluso.