Brighton in Europa, De Zerbi: “Uno dei giorni più belli della mia carriera”

“È incredibile, uno dei giorni più belli della mia carriera”. Queste le parole di Roberto De Zerbi ai microfoni della BBC dopo il successo per 3-1 sul Southampton che ha regalato l’aritmetica qualificazione alle coppe europee al suo Brighton. “Penso che meritiamo di qualificarci in Europa. Serve un punto in più per l’Europa League e dobbiamo farlo. Sono davvero orgoglioso di essere l’allenatore di questi giocatori e di questo club, abbiamo vinto insieme” ha aggiunto l’allenatore italiano.

“Non riesco a spiegare la mia emozione, i miei giocatori sono calciatori fantastici, ma anche persone fantastiche. Hanno creduto fin dal primo momento di meritare la qualificazione, abbiamo avuto un periodo difficile, perso molti giocatori ma abbiamo avuto qualcosa dentro che ci ha spinto. Quando l’ho capito? Dopo la trasferta con il Crystal Palace ho capito che questa poteva essere la stagione giusta e l’anno giusto per raggiungere un traguardo incredibile, storico” conclude De Zerbi.