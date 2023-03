Inter, i tifosi inondano di messaggi il profilo Instagram di Conte: “Torna mister”

I tifosi dell’Inter non hanno proprio digerito la sconfitta subita in campionato contro lo Spezia, già l’ottava in 26 giornate per quanto riguarda il team di Simone Inzaghi, a -18 dal Napoli primo dopo la vittoria dei partenopei sull’Atalanta. Ecco che, sotto l’ultimo post Instagram di Antonio Conte, sono in tantissimi i commenti da parte dei supporter nerazzurri, i quali chiedono un ritorno all’allenatore che, nella stagione 2020-2021, ha portato l’Inter a vincere uno scudetto che mancava da 11 anni. “Mister torna che lì l’aria non ti fa bene… ti aspettiamo”, scive un’utente. “Il sogno è che l’anno prossimo ci sia Milano in foto”, commenta un altro. “Antonio ci manca la tua fame, la tua grinta”, e così via. Insomma, la volontà dei tifosi dell’Inter è chiara: ma è questo un sogno realizzabile?

View this post on Instagram A post shared by Antonio Conte (@antonioconte)