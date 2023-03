Serie A1 basket 2022/23: successo casalingo per Treviso, Verona battuta 83-75

Tra i match previsti nel programma della 21esima giornata di Serie A1 di basket maschile 2022/23, sono andate in scena due sfide importanti, a Treviso e Tortona, in ottica playoff e salvezza. Ecco i risultati e i racconti delle due sfide appena citate:

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-75

83-75 nel match tra Nutribullet Treviso Basket e Dolomiti Energia Trentino, partita valida per la 21esima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Treviso al Palaverde, che permette ai padroni di casa di salire al nono posto in classifica con 18 punti.

La partita è caratterizzata in avvio da grande equilibrio, con entrambe le compagini precise ed efficaci a canestro. Tra i migliori ci sono Spagnolo da una parte e Iroegbu dall’altra, con diverse triple e punti in penetrazione. L’equilibrio continua ad esserci anche nella prima parte del secondo quarto, ma negli ultimi 6 minuti prima dell’intervallo Treviso allunga. Iroegbu, Banks e Lockett infatti alzano le proprie percentuali al tiro e portano la propria squadra fino ad un massimo vantaggio di 11 punti. Le due compagini così vanno negli spogliatoi sul risultato di 37-29.

Al rientro dagli spogliatoi Treviso gestisce al meglio il proprio vantaggio, provando ad incrementare con i soliti Sorokas e Iroegbu precisissimi a canestro. Dopo le difficoltà iniziali però Trento prova a rialzarsi, con Forray e Spagnolo, portandosi sul meno 6 a fine quarto. Nell’ultimo quarto Treviso non ha problemi a gestire il vantaggio accumulato, tentando anche di aumentarlo con i punti di Iroegbu. Il match così si conclude sull’ 83-75 in favore di Treviso.

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA-TEZENIS VERONA alle ore 18.00