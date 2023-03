Inter, Skriniar si allena parzialmente in gruppo verso il Porto

Buone notizie per Simone Inzaghi a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Porto negli ottavi di finale. Milan Skriniar si è allenato parzialmente con il gruppo quest’oggi e domani proverà a forzare, con la speranza e l’obiettivo di entrare nella lista dei convocati per il match in programma martedì sera. Calhanoglu dovrebbe essere di nuovo preferito a Brozovic in regia, con ai suoi lati i soliti Barella e Mkhitaryan. Dimarco favorito su Gosens a sinistra. Aperto il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per una maglia al fianco di Lautaro Martinez.