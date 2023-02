Inter, Gosens approda su LinkedIn: “Mi piacerebbe parlare delle mie passioni e ispirare le persone”

“Voglio parlare delle mie passioni, essere ispirato ed ispirare altre persone“. Si può riassumere così la decisione di Robin Gosens, calciatore dell’Inter, di aprire un profilo LinkedIn. “Mi piacerebbe condividere di più del semplice weekend in cui sono un calciatore professionista dell’Inter. E Instagram non è in canale giusto per temi particolarmente profondi – ha proseguito il laterale tedesco – Vorrei parlare del mio viaggio per diventare un giocatore e la mia ispirazione alla base della creazione della mia fondazione “Träumen Lohnt Sich”. Ma non racconterò solamente i miei progetti, bensì anche traguardi sportivi e un argomento per me appassionante come la psicologia. Parlerò quindi del mio percorso da imprenditore e dei miei ruoli di padre e ambasciatore di brand“. Non manca dunque l’ambizione a Gosens, che anche lontano dal terreno di gioco è determinato a darsi da fare.