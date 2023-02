Highlights Djokovic-Machac 6-3 3-6 7-6, primo turno ATP Dubai 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 9

Novak Djokovic torna a giocare un match ufficiale dopo il trionfo agli Australian Open e soffre, complice un po’ di ruggine nel suo tennis, soffre molto contro un Tomas Machac davvero ispirato. Ma serve di più per arrivare addirittura a vincere contro il numero 1 del mondo e, alla fine, Nole trionfa per 6-3 3-6 7-6 al termine di una partita bellissima: il serbo è al secondo turno dell’ATP 500 di Dubai, dove troverà Tallon Griekspoor. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.