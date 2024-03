Inter-Genoa, audio VAR-Ayroldi sul contatto Barella-Frendrup a ‘Open Var’: “Non può entrare così, per me è rigore”

Altro weekend, altra puntata di ‘Open Var‘ su Dazn. Stavolta, il focus è stato sul calcio di rigore assegnato da Ayroldi durante Inter-Genoa in occasione del contatto tra Barella e Frendrup. “Ha fischiato lui il rigore?” si chiedono in sala Var, ricevendo conferma direttamente dal direttore di gara. Daniele Paterna non è tuttavia convinto e sostiene: “Per noi non è punibile. Ti consiglio l’On Field Review“. Ayroldi si reca dunque al monitor per rivedere l’azione, ma resta convinto della sua decisione: “Prende il pallone ma lo travolge, non può intervenire così. Per me questo è rigore anche se tocca il pallone, non può entrare in questo modo“.

Una scelta che a posteriori si è rivelata errata, come spiegato dal vice commissario della CAN, Dino Tommasi: “Direi che ha sbagliato. Ci può stare la sensazione dal campo, ma poi Ayroldi deve staccarsi e percepire l’On Field Review. Avrebbe dovuto visionare le immagini con più apertura, bene invece il Var a richiamarlo. Si tratta comunque di un errore utile per la propria crescita, migliorerà in futuro con l’esperienza“.