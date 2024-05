Inter, Gazzetta: Pimco si allontana, Oaktree pronto a prendersi il club. E si attendono segnali da Zhang

Sono ore delicate in casa Inter. La scadenza del prestito con Oaktree è fissata a lunedì 20 maggio (ma slitterà a martedì perché in Lussemburgo è festa nazionale) e l’accordo con Pimco sul rifinanziamento è sempre più lontano per i nerazzurri, anche se la partita non è ancora chiusa. La Gazzetta dello Sport ha ricostruito le ultime mosse del club di Zhang, dal quale si attendono ora dei segnali per capire in che mani finirà la società dalla prossima settimana. Sembrava tutto fatto con Pimco, ma l’Inter ha messo come garanzia del rifinanziamento le stesse azioni che sono però in pegno a Oaktree. Un cortocircuito che rischia di complicare tutto e il tempo stringe.

TRE SCENARI PER IL FUTURO DELL’INTER

Sono tre gli scenari riportati dal quotidiano sportivo rosa. Il primo, che resta il meno probabile ma non ancora da escludere, che Oaktree conceda uno slittamento dei termini rispetto alla scadenza, in modo tale da consentire all’Inter di provare a chiudere l’accordo con Pimco per il relativo trasferimento dei soldi.

Il secondo: che tra Inter e Oaktree riparta un dialogo interno sul rifinanziamento con termini temporali però per forza di cose molto brevi. Al massimo sei mesi per la cessione del club da parte di Suning, così il fondo californiano potrà mettere le mani oltre che sugli interessi anche sul famoso 20% del prezzo di cessione… L’ipotesi di nuovo prestito da Oaktree nei mesi scorsi era stata rifiutata dallo stesso Zhang, che però adesso è alle strette.

Quindi, il terzo scenario, quello più logico: suona il gong, Oaktree fa valere in automatico i propri diritti con l’escussione del pegno sulle azioni, prendendo così il controllo del club, per poi gestire in prima persona la cessione a un’altra proprietà. Come riferiscono fonti interne a Oaktree alla Gazzetta, dal fondo statunitense si aspettano la restituzione del prestito così come da contratto nei modi e nei tempi previsti.