Arsenal, Arteta: “È la settimana più importante, non vedo l’ora sia domenica”

L’Arsenal si appresta ad affrontare l’Everton nell’ultima e decisiva gara della Premier League, ma il destino non è nelle sue mani. Indipendentemente dal risultato dell’Emirates infatti, in caso di vittoria del Manchester City contro il West Ham saranno i Citizens ad alzare il titolo per la quarta volta consecutiva. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta però non si dà per vinto, e in conferenza stampa ha dichiarato: “È una delle settimane più importanti per molti di noi e sicuramente ora è il momento decisivo. Sono davvero emozionato e non vedo l’ora che sia domenica: ovviamente sono anche molto ottimista riguardo al possibile risultato. La vittoria del City di martedì? La speranza c’era ma non si è avverata, ma ora noi dobbiamo fare il nostro lavoro che sarà duro perché l’Everton sta attraversando un buon periodo di forma, quindi dovremo dimostrare ancora una volta che possiamo essere migliori dell’avversario e vincere la partita“.

In vista della gara contro i Toffees, Arteta ha aggiunto: “Dobbiamo ovviamente sperare anche che il West Ham abbia una bella giornata e ci aiuti a realizzare il nostro sogno. Se ho parlato con Moyes? No, non penso di doverlo fare, ma è stato determinante e molto importante nella mia carriera, non solo come calciatore ma anche come persona“. L’allenatore basco ha poi concluso: “L’unica cosa di cui abbiamo discusso è darci l’opportunità di vivere una bella giornata con il sogno ancora vivo e possibile. È il calcio. Una volta in campo dovremo solo giocare come ogni settimana e vincere. Poi dobbiamo sperare ancora che il West Ham ci aiuti a realizzare il sogno“.