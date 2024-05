Manchester City, Guardiola: “Obiettivo vincere il titolo, dovremo essere concreti”

Il Manchester City si appresta ad affrontare l’ultima e decisiva sfida di Premier League. All’Etihad Stadium arriva il West Ham, con i Citizens che hanno due punti di vantaggio sull’Arsenal e devono vincere per avere la sicurezza di alzare per la quarta volta consecutiva il titolo inglese. In vista della sfida contro gli Hammers, il tecnico Pep Guardiola ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di vincere nuovamente il titolo, ma dobbiamo giocare bene e fare qualcosa di concreto per vincere. Dobbiamo essere bravi a non mollare nei momenti difficili e continuare come abbiamo fatto contro Aston Villa e Tottenham“.

L’allenatore catalano ha poi aggiunto: “Per vincere dobbiamo controllare le transizioni di palla. Loro hanno Paquetà, Kudus, Bowen, Soucek, gente di gamba che sa correre in campo aperto. Dobbiamo difendere ogni singolo pallone e fare attenzione sui calci piazzati perché loro sono forti di testa. Va tenuto a bada anche Antonio sulle fasce. Non vogliamo giocare pensando alle conseguenze, siamo concentrato su cosa fare per segnare. Per farlo avremo bisogno anche del sostegno della nostra gente, che sono sicuro non mancherà. Il resto poi viene da se: i ragazzi se lo meriterebbero così come se lo è meritato il Liverpool in passato“.