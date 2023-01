Milan-Torino, Crudeli disperato per l’eliminazione in Coppa Italia: “Vergognatevi” (VIDEO)

di Simone Caravano 20

Il Milan di Stefano Pioli è stato incredibilmente eliminato dalla Coppa Italia 2022/23, venendo eliminato in casa dal Torino ai supplementari. I granata infatti hanno vinto per 0-1, grazie alla rete decisiva al 114′ di Michel Adopo. Una brutta battuta d’arresto da digerire per tutti i tifosi milanisti, compreso il telecronista rossonero Tiziano Crudeli. Ecco il video con la sua disperazione per la sconfitta.