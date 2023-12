Manchester City: ladri in casa di Grealish mentre era in campo contro l’Everton

Spiacevole sorpresa per Jack Grealish dopo il successo del suo Manchester City contro l’Everton per 3-1. L’abitazione del giocatore è stata svaligiata mentre era in campo: secondo il “Telegraph” nessuno dei familiari che si trovava all’interno dell’abitazione durante il furto è stato aggredito ma sarebbero stati portati via gioielli e orologi per un bottino attorno al milione di euro.