Inter, Gagliardini si espone: “Non intendo più avere questo minutaggio, a giugno farò delle scelte”

“Venivamo da 120 minuti col Parma, la vittoria è la cosa più importante. In carriera ho avuto allenatori di livello e ho creato un bagaglio che mi porterò sempre dietro”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, dopo la vittoria contro il Verona. Il mediano, spesso non chiamato in causa da Inzaghi, fa chiarezza a Sky Sport sul proprio futuro: “Il rinnovo di contratto? Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni”.