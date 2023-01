Inter-Verona, Zaffaroni: “Soddisfatto della partita, abbiamo fatto quello che avevamo preparato”

“Abbiamo fatto un’ottima partita, a parte il gol preso subito. Abbiamo mantenuto quello che abbiamo previsto di fare, abbiamo contenuto una squadra forte contro l’Inter. Abbiamo avuto occasioni potenziali sbagliando l’ultimo passaggio. Siamo soddisfatti di questa partita, anche se sappiamo di dover migliorare su diversi aspetti per portare a casa punti”. Così Marco Zaffaroni, ai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta del suo Verona per 1-0 in trasferta contro l’Inter.

Sul cambio di marcia e le prospettive future: “Serve recuperare fiducia e autostima, che sono le cose che vengono a mancare con le serie di sconfitte. Gli ultimi risultati ci hanno restituito qualcosa e la partita di oggi lo ha confermato. Dobbiamo continuare così, con la fiducia di poter andare avanti in questo modo. Lecce? Sarà una partita delicata, come le saranno tutte. Per portare a casa punti serviranno grandi prestazioni, dobbiamo farci trovare pronti”. Infine, una battuta sulla sua prima volta a san Siro da allenatore: “L’emozione di essere a San Siro l’ho sentita subito, poi comincia la partita e tutto questo passa in secondo piano. È uno stadio che ho cominciato a frequentare a cinque anni, tifando Inter. Poi quando ho cominciato a giocare, questa cosa è passata”.