Inter-Verona, Lautaro: “Possiamo riprendere il Napoli, ma non possiamo più sbagliare”

“Se possiamo agganciare il Napoli? Sì, ma ora non possiamo più sbagliare. Dobbiamo prendere tutti i punti che mancano”. Così Lautaro Martinez, ai microfoni di Sky Sport, rilancia le ambizioni da titolo della sua Inter dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona. A proposito dell’incontro di stasera, il match-winner con un gol nei primi minuti ha commentato: “Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, tosta, loro giocano a uomo e ti fanno lanciare moltissimo. Abbiamo trovato il gol subito e poi abbiamo fatto quello che avevamo preparato. La Supercoppa? Sarà un derby e una finale, dobbiamo fare il nostro lavoro per vincere il trofeo”.