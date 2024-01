Inter: foto e autografi per Buchanan all’arrivo a Milano

Subito calda accoglienza a Milano per Tajon Buchanan. Il nuovo acquisto dell’Inter, sbarcato in queste ore in Italia, ha trovato al suo arrivo decine di supporter ad accoglierlo davanti alla sede lombarda del Coni di via Piranesi. Il canadese proveniente dal Club Bruges ha concesso foto e autografi ai tifosi presenti. Dopo il riconoscimento dell’idoneità da parte dell’autorità sportiva, Buchanan firmerà un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno da circa 1,5 milioni di euro.