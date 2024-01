Cagliari, Ranieri: “Lecce squadra aggressiva, Nandez in gruppo”

Il tecnico del Cagliari Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro il Lecce: “Il Lecce è una squadra molto aggressiva e che pressa molto alto, come l’Empoli. Noi daremo tutto in campo, anche per i nostri tifosi. Solo dando tutto possiamo mantenere la categoria. Lotteremo fino alla fine. Contro il Milan abbiamo iniziato bene, ma ci siamo disuniti troppo presto dopo il gol subito. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, i ragazzi sanno di non aver lavorato bene. Dobbiamo imparare a reagire dopo gli errori.

Sugli infortunati e le scelte di formazione: “L’infermeria si sta svuotando. Dossena, Augello e Nandez si sono allenati in gruppo. Pavoletti e Prati ancora a parte. Oristanio è un gran giocatore, sono sicuro che sfrutterà al meglio le sue occasioni. Jankto ha l’influenza e non si è allenato, lo valuteremo nei prossimi giorni”.